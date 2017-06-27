27 июня 2017, 19:05Общество В Пензу съехались ботаники из 13 городов России Более 40 ботаников из 13 городов страны приехали в Пензу. В городе проходит ежегодная выездная сессия Совета ботанических садов Урала и Поволжья. Обменивались опытом коллеги в саду имени Ивана Спрыгина, которому в июне исполнилось 100 лет.

Столько ученых пензенский ботанический сад принимает не часто. Ботаники из других регионов, фотографируя цветущие кустарники и растения, не перестают удивляться увиденному. Среди университетских сад при ПГУ считается образцовым.



«За каждой живой изгородью, за каждым уголком, поворотом тропинки появляется что-то новое, очередное великолепное, удивляющее нас не только с точки зрения эстетики, но и с точки зрения ботанической наполненности. Это, безусловно, нас просто сразило наповал», - поделилась впечатлением директор ботанического сада из г. Йошкар-Ола Светлана Лазарева.

Заметно преобразить четыре гектара земли ботаники из Пензы смогли, в том числе благодаря участию в работе Совета ботанических садов Урала и Поволжья. Организация помогает ученым обмениваться бесценным научным опытом. Только благодаря взаимодействию с коллегами из других регионов пензенцам удалось расширить коллекцию растений, произрастающих в саду с 450 до 2000 наименований.



«Мы встречаемся ежегодно, принят безвозмездный обмен растениями. Во-первых, это сохранение биологического и генетического разнообразия. Во-вторых, это их изучение в данном месте, в конкретных условиях», - сказал руководитель регионального Совета ботанических садов Урала и Поволжья из г. Екатеринбурга Сергей Шавнин.

Для гостей провели экскурсию по дендрологическому парку, японскому саду, рассказали о коллекциях травянистых и цветочно-декоративных растений. В ближайшее время пензенский ботанический сад станет еще краше.

«Уже посадили живую изгородь из спиреи. В одном из мест будет размещена такая специальная ботаническая детская площадка. Здесь будут обязательно присутствовать растения, элементы посадки каких-то растений, может быть, огородика, может, садика», - рассказала биолог отдела пензенского ботанического сада Галина Можаева.

В 2017 году Пензенский ботанический сад имени Ивана Спрыгина отмечает 100-летний юбилей. В честь праздника, а также первой выездной сессии регионального Совета, которую принял город, ботаники посадили сирень.

Общество

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