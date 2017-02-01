01 февраля 2017, 15:33Общество В Пензу с уникальной методикой приехал итальянский кардиохирург Специалисты Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии в Пензе освоили новую методику аортокоронарного шунтирования. Технологией с ними поделился хирург из Италии Габриэле Дакомо. Во время одной из операций он продемонстрировал преимущества работы интраоперационного датчика ультразвука.

Один из лучших кардиохирургов Пензы Владлен Базылев на операции - в роли ученика. Из итальянского университета в Пензу поделиться опытом приехал академик Габриэле Дакомо. На родине на его счету - более тысячи операций на сердце и сосудах. Гость высоко оценил уровень технического Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии и профессионализм пензенских врачей.

«Путешествуя по миру, я видел много кардиоцентров, но встретить подобный этому - большая редкость. Во время операции у меня был шанс посмотреть высококвалифицированных специалистов за работой. На операции была прекрасная атмосфера, получилось добиться очень хорошего результата», - отметил глава департамента сердечно-сосудистой хирургии в университете «Chieti-Pescara» г. Пескара, Италия Габриэле Дакомо.

Габриэле Дакомо поделился с пензенскими специалистами уникальной методикой. С помощью интраоперационного датчика ультразвука скорость кровотока в артерии пациента можно контролировать без хирургического вмешательства. Обычно для этого закупоренные сосуды приходилось вскрывать.

«Здесь были определенные погрешности, сегодня они были выявлены и очень вовремя устранены. Для этого Габриэле и приезжал – показать, как это можно сделать более простыми методами, чем мы пользовались до этого», - пояснил главный врач Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии Владлен Базылев.



Пензенские кардиохирурги намерены продолжить сотрудничество с итальянскими коллегами. Планируется, что в скором времени свет увидят совместные научные публикации.

Общество

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