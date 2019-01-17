В Пензу с концертом приедет группа «Любэ»

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17 января 2019, 13:04Культура
В Пензе 8 февраля в 19.00 в ККЗ состоится концерт «Любэ» (12+). Он будет посвящен 30-летию группы.
Как отмечают организаторы концерта, зрителей ждут всем полюбившиеся хиты. В песнях группы отражается история страны, ее необыкновенный колорит и характер – Россия «от Волги до Енисея». Они – о нас, о наших кухонных разговорах, о ностальгии по «пиву в бидоне», «трамвае пятерочке». Эти композиции трогают всех, независимо от возраста.
Группа «Любэ» стала известна в конце восьмидесятых, неповторимый стиль помог ей занять свою нишу. Ее песни находятся на лидирующих строчках и становятся по-настоящему народными.
В активе группы - десять номерных, два концертных альбома, четыре сборника лучших песен, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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