В Пензу привезут мощи Николая Чудотворца

Мощи будут находиться в храме Архангела Михаила, они прибудут туда 13 декабря в 12.00 и останутся до 9.00 18 декабря. Попросить помощи у святого и помолиться ему можно будет с 7.30 до 18.30.

Как сообщили в пресс-службе Пензенской епархии, Николая Чудотворца почитают в России, частица его мощей постоянно хранится в Казанском храме Кузнецка. Туда ее передала итальянская маркиза Иммаколата Соларо дель Борго.

Возрастные ограничения - 0+, пишет ИА «Пенза-Пресс».