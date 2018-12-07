07 декабря 2018, 17:58Общество

В Пензу привезут мощи Николая Чудотворца

В Пензу прибывает ковчежец с частицей мощей святителя Николая Чудотворца.

Мощи будут находиться в храме Архангела Михаила, они прибудут туда 13 декабря в 12.00 и останутся до 9.00 18 декабря. Попросить помощи у святого и помолиться ему можно будет с 7.30 до 18.30.

Как сообщили в пресс-службе Пензенской епархии, Николая Чудотворца почитают в России, частица его мощей постоянно хранится в Казанском храме Кузнецка. Туда ее передала итальянская маркиза Иммаколата Соларо дель Борго.

Возрастные ограничения - 0+, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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