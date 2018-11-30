В Пензу привезли выставку живых бабочек

Пензенцы могут погрузиться в мир летних красок. В центре города открылся «Парк живых бабочек» (0+). Самую крупную выставку в стране привезли из Кирова.

Рассмотреть во всех деталях и даже потрогать - шанс такого контакта с одним из самых ярких представителей насекомых выдается нечасто. Свидетелями необычной жизни бабочек может стать каждый. Они вылупляются из куколок и впервые расправляют крылья в инсектарии. Также для них предусмотрен ароматный уголок - импровизированная столовая.

«Подсветка - это специальный световой сектор, который приманивает бабочек. Они подлетают ближе, расправляют хоботок и начинают прием пищи. В зависимости от вида некоторые предпочитают апельсиновый сок, другие - медовый сироп. Также есть специальные шарики, которые не дают им намочить крылышки и дать лапкам слипаться», - рассказал организатор выставки Павел Альтшулер.

Посетили могут увидеть в свободном полете до 300 крылатых красавиц. В коллекции представлены тропические бабочки из Юго-Восточной Азии, Америки и Африки - там обитают самые удивительные и наиболее крупные экземпляры.

Гостям выставки гарантируют увлекательную экскурсию, возможность бесплатной фотосъемки или проведения профессиональной фотосессии.

За позитивом и хорошим настроением пензенцев приглашают в торговый центр «Пассаж» на второй этаж. «Парк живых бабочек» будет открыт до 8 января 2019 года. Время работы -ежедневно с 10.00 до 20.00. Телефон - 8-912-826-59-49.