В Пензу приехали ведущие педиатры из пяти стран

В Пензе стартовала международная научно-практическая конференция педиатров (0+). В течение трех дней специалисты из России, Турции, Таджикистана, Азербайджана и Кыргызстана будут искать решения актуальных задач, которые касаются проблем детского питания, здорового и активного образа жизни. Обсуждение проходит в областной библиотеке имени Лермонтова.

Вырастить здоровое поколение можно только сообща, решив насущные проблемы в области педиатрии. К такому мнению пришли участники научно-практической конференции «Фармакотерапия и диетотерапия в педиатрической практике». Обсуждают все - от витаминной терапии до реанимации новорожденных. Особое внимание - иммунопрофилактике и вакцинации – проблемам, которые до сих пор вызывают у родителей много вопросов.

Насколько это безопасно для здоровья, с какого возраста и как прививка влияет на ребенка. Врачи в этом вопросе единогласны – вакцинирование должно войти в привычку не только у взрослых, но и у детей. Также не стоит забывать и о том, что родители во время лечения часто перебарщивают: при первых симптомах простуды, детей начинают буквально залечивать, в том числе, - антибиотиками.

«Основные проблемы никуда не деваются. У нас легкие заболевание лечат, как будто это чума египетская, а тяжелые - не так, как полагается, долго тянут», - отметил главный научный сотрудник национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (Москва) Владимир Таточенко.

Улучшить качество и доступность медицины помогают современные больницы и поликлиники, в том числе - на территории Пензенской области. Так, открытие перинатального центра позволило принимать самые сложные роды, выхаживать недоношенных детей.

«Гордимся областной детской больницей имени Филатова, которая была полностью реконструирована, вы могли убедиться, в каком состоянии она находится. Хочу отметить, что было очень тяжело восстановить здание. В нем был создан центр репродуктивного здоровья», - рассказал заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

На одном лишь обсуждении проблем врачи и ученые не остановятся. Участникам конференции проведут в мастер-классы по хирургической педиатрии, маммологии, реанимации и интенсивной терапии новорожденных.