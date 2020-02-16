В Пензу приехали ведущие органисты зарубежья

17 февраля 2020, 12:04Культура
В Пензе стартовал фестиваль органной музыки «Penza Fest» (0+). В город приехали ведущие музыканты зарубежья.
Первый концерт дал музыкант из Германии Кристиан фон Блон – органист церкви Св. Хильдегарды в Саарбрюккене, лауреат международных конкурсов и фестивалей. Он более 25 лет является музыкальным руководителем епархии Шпайера, а в настоящее время – еще и органистом церквей святой Хильдегарды и святого Иосифа, руководителем местного отдела Епископального института церковной музыки. Более 30 лет исполнитель возглавляет созданный им ансамбль Collegium Vocale Blieskastel, с которым регулярно выступает в качестве дирижера и солиста, представляя различные стили церковной музыки, сообщает пресс-центр регионального правительства.
В Пензе органист исполнил сочинения Иоганна Себастьяна Баха, Шарля-Мари Видора, Наджи Хакима и Ференца Листа.
Следующий концерт состоится 25 февраля. В Пензе выступит ведущий немецкий импровизатор на органе Торстен Маус – главный органист Кафедрального собора Святого Петра в городе Рекклингхаузен, профессор Детмольдской Высшей школы музыки.
Фестиваль продлится до 26 апреля, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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