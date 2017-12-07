07 декабря 2017, 19:19Общество В Пензу приехали студенческие отряды со всей области Бойцы пензенских студенческих отрядов приняли участие в областном слете. Активисты движения подвели итоги работы за год и наметили планы на 2018-й.

Пензенские студотряды снова вместе. Это настоящий слет, ведь в доме молодежи собрались активисты со всей области. Чтобы как можно быстрее познакомиться и наладить деловые связи, представители отряда «Ровесники» придумали игру. В коробку они сложили бумажки с именами участников и предложили собравшимся вытянуть любую из них.

По-деловому выглядели ребята из студотряда «Спектр». Летом по примеру своих советских предшественников они работали на стройках.

«В 2017 году мы были на стройке, на второй студенческой межрегиональной стройке, мальчики прокладывали трамвайные пути, ставили заборы, а девушки занимались в техническом отделе», - рассказал участник студотряда «Спектр» Василий Балашов.

На слете было немало и тех, кто состоял в стройотрядах 30, 40 и даже 50 лет назад. Павел Зайдфудим, будучи студентом приборостроительного техникума в 60-х, строил пензенский стадион «Темп». Сегодня он академик. Уверен, что накопленный за полвека опыт и традиции удалось сохранить.

«Я видел блеск в глазах и неподдельный интерес, но им сейчас сложнее, потому что у нас был комсомол», - отметил участник студотряда в 1964-1984 годов Павел Зайдфудим.

Сейчас в Пензе 15 студотрядов. Нужны они не только на стройках. Работа сезонная, но ее формы совершенно разные.

«Сервисный отряд выезжал работать в Крым в Евпатории, они там работали и сельхозотряд принимал участие в межрегиональном проекте «Черноземье-2017» в Воронежской области», - сказал председатель Пензенского регионального отделения «Российских студенческих отрядов» Артем Колобов.

В 2018 году у них будет сразу тройной повод собраться. Пензенским студенческим объединениям исполнится 15 лет, и ровно 100 - комсомолу, от которого студотряды произошли.

В октябре 2018-го должен состояться масштабный слет отрядов Приволжского федерального округа. Ожидается, что он пройдет в Пензе.

Общество

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