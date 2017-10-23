23 октября 2017, 19:21Спорт В Пензу приехали спортсмены из 15 регионов России Во дворце водного спорта «Сура» открылись чемпионат (0+) и первенство (0+) Приволжского федерального округа по плаванию. В Пензу приехали спортсмены из 15 регионов России, всего около 750 человек.

Чемпионат и первенство Приволжского федерального округа по плаванию начались с заплыва на 100 метров баттерфляем. Соревнования собрали лучших пловцов из 15 регионов России.

«Они будут соревноваться в 42 дисциплинах и в трех программах эстафетного плавания. Соревнования пройдут в течение четырех дней, они являются отборочными на чемпионат России по плаванию, который пройдет, в Казани», - пояснил судья соревнований Виктор Суханкин.

В чемпионате Приволжского федерального округа принимают участие пловцы-мужчины не моложе 2003 года рождения и женщины не моложе 2005 года рождения. За медали первенства округа по плаванию борются юноши 14-16 лет и девушки 12-14 лет. Честь Пензенской области на соревнованиях защищают 130 спортсменов. В их числе и Егор Павлов. Молодой человек участвует в заплывах на 100 метров баттерфляем и 100 метров на спине.

«Чувствую себя прекрасно, стараюсь не волноваться. Этот старт является проходным, моя основная подготовка будет к чемпионату России», - поделился он

В соревнованиях принимают участие и совсем молодые, и опытные спортсмены. За плечами самарца Александра Кудашева участие в крупных международных соревнованиях, в том числе, этапах Чемпионата и Кубка мира по плаванию, а также летней Универсиаде в Тайбэе.

«Ставил задачу - проплыть за 52 секунды, немного не получилось, не все сложилось по дистанции, как хотелось, вода сама по себе хорошая, не такая холодная как обычно», - рассказал Александр Кудашев.

Соревнования в Пензе продлятся до 26 октября. Их победители и призеры отправятся на Чемпионат России по плаванию, который пройдет в Казани с 8 по 12 ноября.

Спорт

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