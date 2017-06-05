В Пензу приехали представители архивных служб ПФО

05 июня 2017, 17:33Общество

В Пензу съехались представители архивных служб со всего Поволжья. С 5 по 9 июня в областном центре состоятся заседания научно-методического совета архивных учреждений, а также семинар-совещание главных хранителей фондов федеральных и государственных архивов Приволжского федерального округа.