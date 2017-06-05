В Пензу приехали представители архивных служб ПФО

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05 июня 2017, 17:33Общество
В Пензу съехались представители архивных служб со всего Поволжья. С 5 по 9 июня в областном центре состоятся заседания научно-методического совета архивных учреждений, а также семинар-совещание главных хранителей фондов федеральных и государственных архивов Приволжского федерального округа.
Главными темами заседаний станут итоги XVIII Международного конгресса архивов, актуальные проблемы законодательства субъектов России об архивном деле, межведомственное взаимодействие в данной сфере.
Кроме того, будут рассмотрены вопросы внедрения правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда, органов государственной власти и местного самоуправления.
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