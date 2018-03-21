В Пензу приехали легкоатлеты из Мордовии

В Ахунах на манеже училища олимпийского резерва состоялись соревнования по легкой атлетике между спортсменами Пензенской области и Мордовии в рамках 11 матчевой встречи между командами городов Поволжья. Турнир проводится для укрепления дружественных связей и повышения мастерства атлетов.

Перед длительным забегом нужно как следует размяться. Татьяна Пьянзова это правило знает давно. Спортсменка из Мордовии в Пензе не первый раз. Ранее она уже принимала участие в матчевой встрече между командами городов Поволжья, которая в этот раз стала 11 по счету.

«Такие мероприятия дают выход к большим соревнованиям. Мы психологически настраиваемся на более масштабные старты, побеждаем страх, знакомимся с другими людьми, это очень интересно», - сказала она.

Соревнования проходили только между спортсменами Пензенской области и Мордовии. Борьбу за призовые места вели представители трех возрастных категорий.

«Здесь представлены все виды на выносливость, то есть бег, маленькие - от 1500 метров, кто постарше - три километра, и спортивная ходьба - от двух до трех тысяч метров», - рассказал бронзовый призер Олимпийских игр 2004 года, тренер по спортивной ходьбе Алексей Воеводин.

В соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов. Могло быть и больше, однако всплеск простудных заболеваний дал о себе знать. В итоге в делегацию соседней республики вошло только 40 легкоатлетов.

«Обычно бывает 60 и больше участников. В этот раз так мало из-за гриппа, также повлияло то, что две недели назад завершился чемпионат России, дети отдыхают, восстанавливаются», - отметил чемпион мира по спортивной ходьбе 2005 года Сергей Кирдяпкин.

Ответный визит пензенских легкоатлетов в Мордовию состоится в октябре 2018 года.