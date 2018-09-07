В Пензу приехали кардиологи из Канады, Италии и Германии

В стенах библиотеки имени Лермонтова прошло открытие международного медицинского конгресса «Инновации в кардиохирургии» (18+). В течение двух дней ведущим специалистам области - врачам-кардиологам из России, Германии, Италии и Канады предстоит обменяться опытом работы.

Передовой опыт лечения сердечно-сосудистых заболеваний представят специалисты из России, медицинских центров Милана, Ганновера и Брюсселя. Проведение международного медицинского конгресса приурочено к десятилетней годовщине открытия в регионе кардиологического центра. С приветствием к гостям конгресса и поздравлением к пензенским врачам обратился Иван Белозерцев.

«Спасибо большое за труд, за то, что вы спасаете жизни. Пензенский кардиологический центр - это визитная карточка региона в сфере здравоохранения, спасибо за труд, вложенный в его работу», - сказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Работа любой отрасли современной медицины - это сплав науки, практики и передовой инженерной мысли. Пензенские кардиологи знают об этом как никто другой. За десять лет существования кардиоцентр наработал большой опыт проведения уникальных операций на сердце. Это позволяет пензенским врачам фактически формировать повестку дня для научных, инженерных и производственных комплексов, а тесное взаимодействие с группой предприятий медицинского кластера региона позволяют сократить время между разработкой и внедрением высокотехнологичных устройств в медицинскую практику. Так, например, пензенское предприятие «МедИнж» ведет работу по совершенствованию одного из видов сосудистых стентов - упругих каркасов, которые вводят в сосуды для восстановления кровотока.

«Так называемый замороженный стент-графт, который устанавливается со стороны хирурга. Сейчас его модернизируют, дорабатывают в «МедИнже». Вообще в мире только три компании занимаются производством таких стентов», - рассказал главный врач федерального центра сердечно-сосудистой хирургии Владлен Базылев.

Пензенские предприятия медицинского кластера сегодня перенимают мировой опыт и делятся своими разработками с зарубежными коллегами. Один из гостей конгресса, директор компании по производству сердечных клапанов из Нидерландов Ханс Рэммерс сказал, что изменил свое отношение к высокотехнологичным медицинским изделиям из России.

«Когда я начинал работать с российскими компаниями, было очень сложно, потому что к вашей продукции относились за границей негативно, но сейчас все изменилось в лучшую сторону. И, работая здесь в кардиоцентре, в сотрудничестве с «МедИнж», я вижу принципиально другой, лучший поход к работе», - сказал он.

В течение двух дней работы конгресса в Пензе, специалисты-кардиологи выступят с докладами и обменяются опытом на мастер-классах. В кардиоцентре в это время проведут несколько операций на сердце, которые будут транслироваться врачам в режиме реального времени.