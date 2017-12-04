04 декабря 2017, 19:39Культура В Пензу приехала легендарная рок-группа «ДДТ» «ДДТ» снова в Пензе! 4 декабря легендарная рок-группа представит в городе масштабную программу «История звука» (12+). Концерт пройдет на «Дизель-Арене», начало - в 19.00. А днем музыканты группы побывали в прямом эфире на радио «Экспресс».

Пенза - 42-я в списке «ДДТ». В программу концерта вошла только лучшая музыка легендарного коллектива. Группа «ДДТ» в том виде, в котором она есть сейчас - это участники с разными музыкальными судьбами. Вокалистка Алена Романова начинала с народной песни. В интервью ведущим утреннего шоу на радио «Экспресс» она рассказала о своей роли в «ДДТ» и том, как творилась «История звука».

«Тур длится с 2016 года и эта программа особенная, потому что она состоит не только из новых песен, но и из песен 80-х - 90-х годов, весь период творчества группы «ДДТ», это очень интересно и масштабно», - рассказала вокалистка группы «ДДТ» Алена Романова.

Группа звучала в ритм-энд-блюзе, роке. Их музыка была и напористой, и лиричной. Тексты были и остаются социальными и философскими. «ДДТ» всегда звучало по-разному, но всегда в тон сердца слушателя.

Начало в 19.00 на «Дизель-Арене».

Культура

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