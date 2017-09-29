В Пензу приехала делегация участников Спартакиады пенсионеров России

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29 сентября 2017, 19:24Спорт
В пятницу, 29 сентября, в Пензу прибыла большая делегация участников четвертой Спартакиады пенсионеров России. В течение двух дней мужчины и женщины старше 55-ти лет - всего около 600 человек - будут соревноваться в шести видах спорта.
В Пензу приехали спортсмены из 13 регионов страны. Все они участники четвертой Спартакиады пенсионеров России. В числе приехавших в Пензу - участники из Архангельской области - серебряный призер соревнований 2016 года. К турниру в регионе спортсмены готовились несколько месяцев.
«Мы тщательно готовимся к соревнованиям, проводим соревнования областного масштаба нашего, где отбираем самых сильных», - рассказал представитель команды пенсионеров Архангельской области Иван Ряхин.
В здании вокзала Пенза-1 спортсменов встретили хлебом-солью. Перед гостями выступили творческие коллективы города.
«Регион имеет традиции в проведении всероссийских соревнований международного уровня, которых в регионе проходит около 100 каждый год. Но такого соревнования Пензенская область еще не принимала», - отметил первый заместитель министра физической культуры и спорта Пензенской области Владимир Жучков.
Участники Спартакиады пенсионеров будут соревноваться в шести дисциплинах. Лучших определят в шахматах, легкой атлетике, плавании, настольном теннисе, пулевой стрельбе и комбинированной эстафете. Всего в Пензу приедут более 600 спортсменов. Спартакиада завершится 1 октября.
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