В Пензу приехал Василий Лановой

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19 июня 2017, 14:32Культура
В Пензу прибыл Народный артист СССР Василий Лановой. Известный актер привез моноспектакль «Спасибо за верность, потомки» (12+). Премьера для пензенского зрителя состоится на сцене драматического театра. Тема постановки - Великая Отечественная война.
«Программа посвящена этому поколению. Со сцены прозвучат стихи, песни, русская классика - все, что составляет суть, гордость и непобедимость русской культуры», - рассказал Народный артист России СССР Василий Лановой.
Спектакль начнется в 17.00 на Большой сцене драмтеатра. Вход будет осуществляться по пригласительным билетам.
Напомним, актер получил широкую известность благодаря ролям в фильмах «Алые паруса» (12+), «Офицеры» (0+), «Анна Каренина» (0+) и «Война и мир» (16+).
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