В Пензу приехал потомок князей Трубецких и Голицыных

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27 ноября 2018, 19:23Культура
Пензу посетили представители Общества развития русского исторического просвещения «Двуглавый орел» - потомок старинного дворянского рода князь Александр Трубецкой и кандидат исторических наук Леонид Решетников. В Доме молодежи, в первую очередь, для историков, гости провели встречу.
Александр Трубецкой родился во Франции и до сих пор живет там, но всегда говорит, что является патриотом России. Он - прямой потомок князей Трубецких, а по линии матери - Голицыных. В Пензу гость приехал в числе делегации от Общества развития русского исторического просвещения «Двуглавый орел».
«Смотрю на будущее России с неким оптимизмом. В меня это с детства закладывали - нелюбовь к советскому строю и одновременно глубокий патриотизм к самой стране», - рассказал Александр Трубецкой.
Общество развития русского исторического просвещения появилось в январе 2017 года. Его представители ставят перед собой просветительскую задачу: они пропагандируют новые достижения в исторической науке и новые исследования.
«Мы считаем, что без Русской православной церкви и веры человек не только себя обедняет, но и перестает четко и ясно понимать, где добро, а где зло. Кстати, наша организация есть также в Чечне, Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Татарстане», - сказал Леонид Решетников.
Общество развития русского исторического просвещения действует в 52-х регионах. Активисты проводят круглые столы и симпозиумы, где обсуждают проблемы истории и веры, а также заслуги великих исторических деятелей. Общественники реализуют различные просветительские проекты, проводят лекции и издают книги. Некоторые из них также презентовали на встрече.
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