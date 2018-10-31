В Пензу приехал главнокомандующий сухопутными войсками РФ

Главнокомандующий планирует поучаствовать в торжественном открытии класса «Юнармии» в лингвистической гимназии №6, а также в церемонии посвящения учащихся в юнармейцы, сообщает пресс-центр регионального правительства.

Глава региона поблагодарил Олега Салюкова за участие в открытии юнармейского класса в гимназии, которую в свое время заканчивал главнокомандующий, за большое внимание к региону, содействие в решении актуальных для области вопросов.

«При вашей поддержке гарнизонный Дом офицеров был передан Министерством обороны России в собственность Пензенской области. Сейчас активно идут работы по капитальному ремонту здания, мы даже увеличили площадь, дополнительно возводим пристрой. Объект станет отличным подарком для горожан. Наши ветераны мечтали о современном военном госпитале. В настоящее время он строится в Терновке, на территории, где прежде дислоцировался понтонно-мостовой полк», - рассказал Иван Белозерцев.

Также губернатор отметил содействие, которое оказывается пензенскому военному институту в части проведения благоустройства территории и строительства новой модульной казармы для курсантов учебного заведения, пишет ИА «Пенза-Пресс».