В Пензу приедут сельские команды по футболу со всей России

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17 августа 2018, 09:32Спорт
В Пензе с 17 по 24 августа пройдет финальный турнир всероссийских соревнований по футболу среди сельских команд «Колосок» (старшая возрастная группа 2003-2005 годов).
Как сообщает пресс-центр правительства региона, состязания (0+) пройдут на базе училища олимпийского резерва Пензенской области. Всего приедут 16 команд из Башкортостана, Дагестана, Чувашии, Алтайского края, Волгоградской области, Орловской, Томской областей и др.
«Игроки – учащиеся сельских общеобразовательных учреждений, чьи родители трудятся на полях и фермах, работают в лесохозяйственных и рыбохозяйственных предприятиях, а также в социальной сфере российского села», - пояснили в пресс-центре.
В свободное от соревнований и тренировок время ребята посетят открытый бассейн училища олимпийского резерва, катка «Дизель-Арены», а также для них организуют экскурсии по городу.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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