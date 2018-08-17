17 августа 2018, 09:32Спорт

В Пензу приедут сельские команды по футболу со всей России

В Пензе с 17 по 24 августа пройдет финальный турнир всероссийских соревнований по футболу среди сельских команд «Колосок» (старшая возрастная группа 2003-2005 годов).

Как сообщает пресс-центр правительства региона, состязания (0+) пройдут на базе училища олимпийского резерва Пензенской области. Всего приедут 16 команд из Башкортостана, Дагестана, Чувашии, Алтайского края, Волгоградской области, Орловской, Томской областей и др.

«Игроки – учащиеся сельских общеобразовательных учреждений, чьи родители трудятся на полях и фермах, работают в лесохозяйственных и рыбохозяйственных предприятиях, а также в социальной сфере российского села», - пояснили в пресс-центре.

В свободное от соревнований и тренировок время ребята посетят открытый бассейн училища олимпийского резерва, катка «Дизель-Арены», а также для них организуют экскурсии по городу.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».

Спорт
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Источник фотографии: скриншот - https://pixabay.com/ru/%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BD-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB-2616911/

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