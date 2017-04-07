07 апреля 2017, 11:02Образование В Пензу приедут библиотекари со всей России 12-13 апреля в Пензе будет проходить X Межрегиональная инновационная лаборатория «Библиотека – территория творчества».

Как сообщили в областной библиотеке для детей и юношества, на мероприятие приедут ведущие специалисты библиотек Санкт-Петербурга, Тамбова, Нижнего Новгорода, Москвы, Владимира, Липецка, Самары, Орла, Хакасии, Республики Беларусь и Пензенской области.

В детско-юношеской библиотеке они соберутся для обсуждения вопросов экологического воспитания и повышения качества библиотечного обслуживания, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Лаборатория откроется 12 апреля в 10.00 на ул. Толстого, 8а.

Образование

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Источник фотографии: Фото предоставлено Пензенской областной библиотекой для детей и юношества