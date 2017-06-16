Василий Лановой проведет в Пензе патриотическую акцию-концерт

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18 июня 2017, 13:57Культура
19 июня в Пензе готовятся встретить известного советского актера Василия Ланового. Планируется, что на сцене областного драматического театра состоится общественно-патриотическая акция-концерт народного артиста СССР «Спасибо за верность, потомки!» (12+).
Как сообщил руководитель литературно-драматургической части драмтеатра Виталий Соколов, концерт начнется в 17 часов на большой сцене. Вход будет осуществляться по пригласительным билетам.
Напомним, актер получил широкую известность после выхода фильмов «Алые паруса», «Офицеры», «Анна Каренина» и «Война и мир».
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