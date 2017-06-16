18 июня 2017, 13:57Культура Василий Лановой проведет в Пензе патриотическую акцию-концерт 19 июня в Пензе готовятся встретить известного советского актера Василия Ланового. Планируется, что на сцене областного драматического театра состоится общественно-патриотическая акция-концерт народного артиста СССР «Спасибо за верность, потомки!» (12+).

Как сообщил руководитель литературно-драматургической части драмтеатра Виталий Соколов, концерт начнется в 17 часов на большой сцене. Вход будет осуществляться по пригласительным билетам.

Напомним, актер получил широкую известность после выхода фильмов «Алые паруса», «Офицеры», «Анна Каренина» и «Война и мир».

Культура

просмотров 106

Рейтинг: (Голосов: 0 ) Оценка: 0

Источник фотографии: скриншот - https://www.youtube.com/watch?v=B2BvQ0LrG8I