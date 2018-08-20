В Пензу приедет олимпийская чемпионка Светлана Хоркина

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20 августа 2018, 14:36Спорт
21 августа в Пензе состоится церемония закрытия IV летней Спартакиады молодежи России. Планируется, что ее посетит двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина.
Все желающие смогут взять автограф у прославленной спортсменки.
Как сообщает пресс-центр облправительства, помимо Светланы Хоркиной, закрытие посетят другие почетные гости, в том числе - директор Федерального центра подготовки спортивного резерва Константин Вырупаев.
Церемония (0+) начнется во дворце спорта «Буртасы» в 15.00.
Напомним, спартакиада стартовала 8 мая. В ней участвовали представители Саратовской, Московской, Пензенской, Челябинской областей, Татарстана, Чувашии и других регионов.
Сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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