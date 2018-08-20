В Пензу приедет олимпийская чемпионка Светлана Хоркина

21 августа в Пензе состоится церемония закрытия IV летней Спартакиады молодежи России. Планируется, что ее посетит двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина.

Все желающие смогут взять автограф у прославленной спортсменки.

Как сообщает пресс-центр облправительства, помимо Светланы Хоркиной, закрытие посетят другие почетные гости, в том числе - директор Федерального центра подготовки спортивного резерва Константин Вырупаев.

Церемония (0+) начнется во дворце спорта «Буртасы» в 15.00.

Напомним, спартакиада стартовала 8 мая. В ней участвовали представители Саратовской, Московской, Пензенской, Челябинской областей, Татарстана, Чувашии и других регионов.

Сообщает ИА «Пенза-Пресс».