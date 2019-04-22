В Пензу приедет автоколонна росгвардейцев

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22 апреля 2019, 16:04Общество
Пенза вошла в число городов, через которые пройдет автопробег Росгвардии, приуроченный к 9 Мая.
Старт автопробега под девизом «Помним, гордимся, наследуем!» будет дан в Москве. Приволжский этап включает в себя два маршрута общей протяженностью почти 2000 километров.
Во время остановок росгвардейцы будут проводить мероприятия патриотической направленности в местах боевой и трудовой славы, учебных заведениях и кадетских классах, промышленных предприятиях.
В Пензу участники прибудут 24 апреля. Здесь они возложат цветы к Монументу воинской и трудовой славы пензенцев, а в сквере «Журавли» для гостей и жителей города выступит ансамбль песни и пляски Приволжского округа Росгвардии.
Приволжский этап завершится 28 апреля в Казани, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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