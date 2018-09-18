В Пензу приедет Александр Малинин

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
18 сентября 2018, 15:34Культура
В Пензе 17 октября состоится концерт популярного эстрадного певца, Заслуженного артиста РСФСР, Народного артиста Российской Федерации Александра Малинина.
Любимый тысячами россиян певец представит пензенцам программу «Любимые романсы» (6+).
«Его глубокие и искренние интонации заставляют трепетать сердца публики. В его концертах легко распознать характерную задушевность, бунтарский дух, бесшабашную удаль и аристократическую утонченность. Певец уже много лет верен своему сценическому образу и репертуару. Его песни давно стали всенародно любимыми и вошли в золотой фонд российской песенной культуры. Концерты Александра Малинина – это всегда океан эмоций, это музыка, которая возвышает и волнует, это гармоничное сочетание классики и современного искусства!» - отмечают организаторы.
Концерт (6+) состоится 17 октября в ККЗ «Пенза» в 19 часов. Билеты можно купить ЗДЕСЬ, пишет ИА «Пенза-Пресс».
18 сентября 2018, 19:47В 2018 году к фестивалю «Часовые любви» впервые присоединятся чтецы
18 сентября 2018, 19:44Пензенцы поддержали акцию «Сурский край - без наркотиков!»
18 сентября 2018, 19:42Сотрудники пензенского минздрава массово привились от гриппа
18 сентября 2018, 19:37Тактаров пообещал жителям Ахун наладить работу местной амбулатории
18 сентября 2018, 19:33В Пензе долги за ресурсы замедляют подготовку к отопительному сезону
18 сентября 2018, 19:26В пензенском Доме молодежи показали спектакль «Чудотворцы»
18 сентября 2018, 19:21В Пензе для оценки поведения Юрия Ильина создадут спецгруппу
18 сентября 2018, 19:12Пензенских школьников познакомили с технологией производства украшений