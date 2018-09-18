18 сентября 2018, 15:34Культура

В Пензу приедет Александр Малинин

В Пензе 17 октября состоится концерт популярного эстрадного певца, Заслуженного артиста РСФСР, Народного артиста Российской Федерации Александра Малинина.

Любимый тысячами россиян певец представит пензенцам программу «Любимые романсы» (6+).

«Его глубокие и искренние интонации заставляют трепетать сердца публики. В его концертах легко распознать характерную задушевность, бунтарский дух, бесшабашную удаль и аристократическую утонченность. Певец уже много лет верен своему сценическому образу и репертуару. Его песни давно стали всенародно любимыми и вошли в золотой фонд российской песенной культуры. Концерты Александра Малинина – это всегда океан эмоций, это музыка, которая возвышает и волнует, это гармоничное сочетание классики и современного искусства!» - отмечают организаторы.

Концерт (6+) состоится 17 октября в ККЗ «Пенза» в 19 часов. Билеты можно купить ЗДЕСЬ, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Культура
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Источник фотографии: скриншот https://www.youtube.com/watch?v=aHsgA99XJSc&list=PLmRiC8xJHK6IHUtCF-lA1DkzSO8_yRoLT
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