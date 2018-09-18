В Пензу приедет Александр Малинин

Любимый тысячами россиян певец представит пензенцам программу «Любимые романсы» (6+).

«Его глубокие и искренние интонации заставляют трепетать сердца публики. В его концертах легко распознать характерную задушевность, бунтарский дух, бесшабашную удаль и аристократическую утонченность. Певец уже много лет верен своему сценическому образу и репертуару. Его песни давно стали всенародно любимыми и вошли в золотой фонд российской песенной культуры. Концерты Александра Малинина – это всегда океан эмоций, это музыка, которая возвышает и волнует, это гармоничное сочетание классики и современного искусства!» - отмечают организаторы.



Концерт (6+) состоится 17 октября в ККЗ «Пенза» в 19 часов. Билеты можно купить ЗДЕСЬ, пишет ИА «Пенза-Пресс».