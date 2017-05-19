19 мая 2017, 20:08Общество В Пензу прибыла делегация Минобороны России В Пензу прибыла военная делегация из Москвы. Представители Министерства обороны России посетили выставку военной техники на площади Ленина и приняли участие в торжественной церемонии закрытия III Международной олимпиады курсантов образовательных организаций высшего образования по информатике.

Гостей ждали с нетерпением. В Пензу прибыла делегация Министерства обороны России. Делегацию возглавил заместитель Министра обороны Дмитрий Булгаков. Высоких гостей в аэропорту встречали первые лица региона.



Гости начали осмотр города с площади Ленина. Там открыли выставку военной и специальной техники, среди экспонатов было и ракетно-артиллерийское вооружение.

Выставка открыта для посетителей. Посмотреть на современное оружие пришли сотни пензенцев. Все экспонаты можно осмотреть не только снаружи, но и внутри. Наибольшее внимание посетителей выставки привлекли полевая баня и кухня-столовая.



Губернатор Иван Белозерцев рассказал гостям, что часть представленной продукции произведена в Пензенской области.



«В Пензенском регионе успешно работают предприятия военно-промышленного комплекса. Мы видим, как президент, министр обороны и генералитет, личный состав делают все для того, чтобы повышать уровень боевой готовности», - отметил он.



Кроме того, представители Минобороны стали участниками церемонии закрытия III Международной олимпиады курсантов образовательных учреждений высшего образования по информатике. Всеармейский и международный этапы состязаний проводились в Пензе с 15 по 19 мая. Их участниками стали 172 курсанта, студента и солдата из 43 команд России и стран СНГ.



«Завершение международной олимпиады в рамках программы по информатике - это высочайший результат молодежи в науке», - сказал заместитель Министра обороны Российской Федерации Дмитрий Булгаков.



Первое место в международной олимпиаде по информатике занял Пензенский артиллерийский инженерный институт. Его курсанты набрали максимальное количество очков - 200.

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