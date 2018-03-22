В Пензу прибыла делегация Министерства обороны РФ

В Пензе в Сети разметили видео аварии на перекрестке ул. Калинина ул. Свердлова.

Открывая мероприятие, председатель правительства области Николай Симонов отметил важность вопроса.

«Проведение этого мероприятия имеет серьезное значение для дальнейшей деятельности. Президент страны в своем Послании четко поставил задачу по обеспечению обороноспособности государства. Обсуждение актуальных вопросов позволит нам улучшить работу по выполнению гособоронзаказа в 2018 году», – сказал он.

Как сообщает пресс-центр областного правительства, Николай Симонов рассказал об основных показателях деятельности предприятий региона. На долю промышленной отрасли приходится 22% валового регионального продукта, а налоговые поступления в бюджеты составляют порядка 50%.

«В настоящее время в регионе наблюдается активное развитие приборостроения, машиностроения, пищевой, целлюлозно-бумажной промышленности, начинает развиваться станкостроение», – уточнил председатель правительства.

В реестр предприятий оборонно-промышленного комплекса входят 10 компаний, пишет ИА «Пенза-Пресс».