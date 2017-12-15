В Пензу прибудут мощи Николая Чудотворца

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15 декабря 2017, 12:04Общество
В Пензу 16 декабря доставят одну из самых почитаемых святынь.
Мощи Николая Чудотворца, архиепископа Мир Ликийских доставят в Богоявленский собор (ДК Железнодорожников) 16 декабря к 8.00, сообщает пресс-служба Пензенской епархии.
Там они будут находиться до 24 декабря 18.00.
Николай Чудотворец считается у христиан покровителем путешественников, заключенных и сирот, на Западе - практически всех слоев общества и особенно детей. Каждый день в Богоявленском соборе будут совершаться молебны с чтением акафиста святому и перечислением имен родных и близких, которые верующие записали для упоминания о здравии и спасении, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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