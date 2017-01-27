27 января 2017, 18:53Общество В Пензу прибудут чудодейственные мощи Луки Войно-Ясенецкого 5 февраля в Пензу из Республики Крым доставят ковчег с мощами архиепископа Луки Войно-Ясенецкого, небесного покровителя врачей.

В миру Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий - хирург, принявший монашеский постриг в начале 20-х годов XX века. Став священником, он не оставил медицинской практики. В годы Великой Отечественной войны оперировал в Тамбове. Верующие считают, что даже после смерти он продолжает помогать людям.

«После кончины в 50-е годы 20-го столетия этот угодник божий просиял, как великий чудотворец. Он стал не только врачом телесным, для кого был при жизни, но и после смерти стал великим целителем», - сказал митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

Святителю молятся о благоприятном исходе операций, семейном благополучии и душевном здравии.

Святыня пробудет в Спасо-Преображенском мужском монастыре неделю.

Общество

просмотров 50