03 ноября 2017, 19:56Общество В Пензу прибудет Большой ковчег с частицами святых угодников Для православных верующих и священнослужителей конец 2017 года - особое время. Ровно 100 лет назад в России наступил период самых масштабных гонений на Русскую Православную Церковь. В связи с памятной датой в Пензу прибудет Большой ковчег с частицами святых угодников, которые пострадали в этот период.

Ровно 100 лет назад в стране началась эпоха гонений на Русскую Православную Церковь, каких не было еще никогда за тысячелетнюю историю христианства. Более 70 лет — с 1917-го до конца 80-х годов миллионы православных верующих считали гражданами второго сорта. Они подверглись мучениям - от издевательств и увольнения с работы до расстрелов. Арестовывали в первую очередь священников. В Пензенской области за веру пострадали более 2000 служителей церкви.

«Были абсолютно разные способы - священномученники были сожжены заживо, кто-то был расстрелян в Ботовском полигоне - в день расстреливали по несколько сотен человек! Некоторые были распяты как святители на святых царских вратах, кто-то погиб при пытках», - рассказала сотрудник Пензенской Епархии Кира Аристова.

Массовое истребление священнослужителей шло наравне с уничтожением храмов. Церкви безжалостно разоряли, их отдавали под склады и клубы или вовсе закрывали. На то, чтобы восстановить разрушенное потребуется не одно десятилетие.

В Пензе близится к завершению восстановление Спасского кафедрального собора. Совсем недавно в Вадинском районе был освящен храм Михаила Архангела. Еще один храм - свидетель тех страшных событий - церковь Воскресения Христова. С 1930 здесь располагался склад для хранения секретных документов. А вскоре власти нашли ему другое применение.

Если разрушенные при советской власти храмы возможно восстановить, то тысячи погибших священнослужителей и православных мирян - утрата невосполнимая. В связи с памятной датой столетия эпохи гонений в Пензу прибудет Большой ковчег с частицами святых угодников, которые пострадали в этот период.

«Эти частицы имеют разную географию, разное время страдания святых. Все верующие могут прийти для того, чтобы помолится перед ковчегом с этими святыми мощами», - пояснил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

Святые мощи привезут 5 ноября в 7.00 в собор Троицкого женского монастыря. В Пензе они пробудут в течение 10 дней.

Кроме того, новомученникам и исповедникам Русской православной церкви будет посвящена IV Межрегиональная конференция, которая пройдет в Пензенской духовной семинарии с 6 ноября до конца месяца.

Общество

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