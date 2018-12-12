В Пензу поступило оборудование для роботизированной разработки суставов

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12 декабря 2018, 19:07Общество
В физиотерапевтическое отделение городской больницы №6 Пензы поступило новое, современное оборудование. Оно предназначено для роботизированной механотерапии, которая способствует разработке суставов.
Аппараты используются для восстановления работы пальцев кисти, а также плечевого, локтевого, коленного и тазобедренного суставов. Главное отличие от привычных тренажеров - индивидуальный подход и безболезненность. Врач подбирает для каждого пациента необходимое время, частоту, скорость и амплитуду, а за счет пассивной физической нагрузки в процесс не вовлекаются околосуставные мышцы. И, соответственно, не доставляют больному дискомфорта.
«Терапевтическое действие направлено на восстановление двигательной функции сустава, улучшение обменных процессов, заживление хрящевых тканей и связок, способствует быстрому рассасыванию гематомы и, за счет улучшения кровоснабжения, препятствует образованию тромба», - рассказала заведующая физиотерапевтическим отделением городской больницы №6 Татьяна Зинчук.
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