В Пензу поступило оборудование для роботизированной разработки суставов

В физиотерапевтическое отделение городской больницы №6 Пензы поступило новое, современное оборудование. Оно предназначено для роботизированной механотерапии, которая способствует разработке суставов.

Аппараты используются для восстановления работы пальцев кисти, а также плечевого, локтевого, коленного и тазобедренного суставов. Главное отличие от привычных тренажеров - индивидуальный подход и безболезненность. Врач подбирает для каждого пациента необходимое время, частоту, скорость и амплитуду, а за счет пассивной физической нагрузки в процесс не вовлекаются околосуставные мышцы. И, соответственно, не доставляют больному дискомфорта.

«Терапевтическое действие направлено на восстановление двигательной функции сустава, улучшение обменных процессов, заживление хрящевых тканей и связок, способствует быстрому рассасыванию гематомы и, за счет улучшения кровоснабжения, препятствует образованию тромба», - рассказала заведующая физиотерапевтическим отделением городской больницы №6 Татьяна Зинчук.