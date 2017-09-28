28 сентября 2017, 18:51Общество В Пензу поступили 11 новых автобусов на газе В автобусном парке одного из пензенских предприятий-перевозчиков - пополнение. На маршрут вышли 11 новых машин, изготовленных на Курганском автобусном заводе.

Экологичные, безопасные и комфортные. Новые автобусы большой вместимости вышли на линию пензенского маршрута №54. Первая партия прибыла в Пензу в конце сентября.

Таблички с бегущей строкой снаружи и внутри автобуса информируют пассажиров о конечных остановках, видеокамеры помогают водителю контролировать обстановку в салоне. Современный дизайн радует глаз, а зафиксированные подвесные ручки позволяют пассажирам, держащимся за них, оставаться на своих местах при резком торможении. Использование метана в качестве топлива делает новые автобусы более экологичными, чем их дизельные аналоги.

«Работает он на компримированном природном газе, приспособлен для перевозки маломобильных групп населения. Прекрасный дизайн, уютный, теплый салон. Я надеюсь, что жителям города Пензы понравится данный вид транспорта», - сказал заместитель генерального директора компании-перевозчика Валерий Набоков.

Сейчас на пути от Аэропорта до дальнего Арбекова курсируют 11 новых автобусов. Представители компании-перевозчика обещают в скором времени вывести на городские маршруты еще 20 машин.

Общество

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