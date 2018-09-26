В Пензу по обмену приехали 18 школьников из Германии

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26 сентября 2018, 18:29Образование
В Пензу прибыла делегация из Германии. 18 девятиклассников приехали из Фленсбурга по программе обмена.
Немецкие школьники проживают в пензенских семьях, знакомятся с местными обычаями и достопримечательностями. На изучение культуры у девятиклассников ровно неделя.
«Это прекрасная возможность познакомиться со страной, поговорить с носителями языка и поближе ощутить его культуру - это очень мотивирует», - отметила доцент кафедры пензенского педагогического института Елена Рыжова.
В ходе визита школьники провели несколько мастер-классов по немецкому языку в гимназии №44 и ПГУ. С ответным визитом во Фленсбурге ждут и российских школьников, в частности, несколько десятков пензенских старшеклассников отправятся в ближайшее время в Германию.
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