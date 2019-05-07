В Пензу перенимать опыт по профилактике абортов приехали гости из Удмуртии

6 мая в Пензу с визитом прибыла делегация из Удмуртии. Гости приехали перенимать опыт работы по работе с женщинами, которые хотят прервать беременность. Об успехах Пензенского региона в этой сфере им рассказала уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.

«У вас есть то, чего нет у нас, например, хорошо налажено взаимодействие с благотворительными фондами, с некоммерческими организациями. Хотим посмотреть, познакомиться, наладить сотрудничество и успешней работать у нас в республике», - рассказала уполномоченный при главе Удмуртской Республики по правам ребенка Ольга Авдеева.

Гостям показали, как выстроена работа в областной женской консультации, познакомили с деятельностью медико-социального кабинета, а также поделились уникальным опытом работы межведомственных групп.

«Межведомственные рабочие группы по сохранению беременности созданы во всех муниципальных образованиях в ноябре 2018 года по инициативе губернатора. Часто женщин толкают на аборт проблемы, которые здравоохранение решить не может: жилищные вопросы, трудоустройство, определение первого ребенка в детский сад, вредные привычки мужа. В таких случаях мы подключаем представителей других сфер.

Благодаря такой работе процент сохраненных беременностей у нас увеличился с 15% [индикатив по РФ] до 22%. Такая работа выстроена только у нас, и коллегам из Удмуртской Республики об этом рассказала Анна Кузнецова», - сообщила замминистра здравоохранения Марина Воробьева.

По ее словам, с начала 2019 года уже удалось сохранить жизнь 384 детям, 43 из них – благодаря деятельности межведомственных групп, пишет ИА «Пенза-Пресс».