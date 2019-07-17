В Пензе состоялось закрытие второй смены лагеря «Гвардеец-2»

В Пензе завершилась вторая смена Юнармейского оборонно-спортивного лагеря «Гвардеец-2». Школьники из восьми регионов Приволжского федерального округа на протяжении двух с половиной недель знакомились с жизнью и бытом российской армии, проходили курс общевойсковой и физической подготовки. Торжественное закрытие лагерной смены состоялось на плацу пензенского филиала военной академии материально-технического обеспечения.

Одним из самых ярких моментов церемонии закрытия второй смены оборонно-спортивного лагеря «Гвардеец-2» стала эстафета. Юнармейцы преодолели пять препятствий: штакетник, стенку с проломом, проволочное ограждение, двухметровый забор и условно зараженный участок местности. Последние участники эстафеты должны были оповестить о прохождение полосы препятствий залпами из зенитной установки.

Не менее зрелищным стал эпизод учебного наступательного боя. «Гвардейцы» продемонстрировали навыки владения автоматом Калашникова и приемы рукопашного боя. Поддержка атакующих велась самоходным артиллерийским орудием «Нона-СВК».

«Уважаемые участники. По итогам прохождения программы лагеря вы вступаете в ряды Юнармии как ее достойные представители, делом доказавшие право носить имя участника этого движения», - сказал заместитель полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Паньшин.

За прошедшие 18 дней гвардейцы освоили программу начальной военной подготовки, приобрели навыки обращения с современными видами оружия. Кроме того, занятия в лагере и особый армейский режим помогли ребятам стать более собранными, дисциплинированными и ответственными.

«Поздравляю вас с этим событием. Вы объединились, чтобы помогать тем, кто рядом, служить добру и противостоять насилию, быть готовым выполнить свой гражданский и воинский долг в будущем», - сказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Затем наступил самый ответственный момент - принятие юнармейской клятвы. В течение всей смены «гвардейцы» знакомились с историей, традициями и правилами всероссийского детско-юношеского общественного движения Юнармия. Оно считается одним из перспективных направлений в работе с молодежью.

После принятия присяги «гвардейцам»вручили памятные подарки и юнармейские значки. В торжественной церемонии принял участие Герой Советского Союза Валерий Востротин.

«Пензенская область - в первой тройке по военно-патриотическому воспитанию молодежи. Почему сюда обращается полномочный представитель? Потому что здесь сложился исторический анклав. Это Родина многих героев, писателей и военнослужащих», - сказал он.

Юнармейский оборонно-спортивный лагерь - это уникальный для страны проект, реализуемый совместно с Министерством обороны и ДОСААФ России. Его главная цель - патриотическое воспитание молодежи, укрепление здоровья и подготовка к несению военной службы.

В 2020 году Пенза вновь станет площадкой для воспитания настоящих патриотов России.