В Пензу на всероссийский турнир по самбо приедут около 400 спортсменов

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17 октября 2019, 19:37Спорт
В Пензе 19 октября выступят сотни юных спортсменов. Во дворце единоборств «Воейков» пройдет всероссийский турнир по самбо (0+).
Он посвящен памяти сотрудников управления «А» центра специального назначения ФСБ России, погибших при исполнении служебного долга. Соревнования пройдут в Пензе в шестой раз. Ожидается, что в них примут участие около 400 юношей и девушек 2006-2007 годов рождения из более чем 20 регионов России. Они будут бороться в десяти весовых категориях. По словам организаторов, на этом турнире важен не только соревновательный дух.
«Думаю, что участие в спортивном турнире, который посвящен памяти погибших при исполнении служебного долга ребят, останется в сердце каждого участника. Они понимают, для чего сюда едут, и надолго запомнят эти соревнования», - отметила президент фонда «Звездный путь» Елена Волохова.
Турнир станет отборочным на соревнования более высокого уровня. Так, в 2018 году спортсмены, которые заняли первые и вторые места среди юношей, завоевали путевки на первенство России.
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