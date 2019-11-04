В Пензу на турнир по спортивным танцам съехались более 100 участников

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04 ноября 2019, 19:33Спорт
В Пензе состоялся межрегиональный турнир по танцевальному спорту «Стиль осени-2019». Соревнования прошли на базе дворца спорта «Олимпийский».
Укладка волос - это привычная процедура для участников межрегионального турнира по танцевальному спорту «Стиль осени-2019». На паркете все должно быть безупречно - и движения, и внешний вид. Вместе с партнершей по танцу Дмитрий Вороженин тренируется пять раз в неделю. Перед соревнованиями - никаких ограничений в еде.
На площадку вышли более 50 пар. Они выступали в возрастных категориях - от 7 до 9 лет и от 10 до 12 лет. Спортсмены соревновались в двух программах: европейской и латиноамериканской. Если последняя - это все-таки преимущественно быстрые зажигательные танцы самба, ча-ча-ча, румба, то европейская - это элегантные вальсы, танго и фокстрот.
«Существуют конкретные критерии оценки спортсменов, начиная от музыкальности, заканчивая движениями, хореографией исполнителя, партнерство и прочее. Очень важно, чтобы все эти направления были выполнены качествено», - рассказал главный судья турнира Евгений Байков.
На «Стиль осени-2019» заявились больше сотни спортсменов не только из Пензенской области, но и из Республики Мордовия и Саратовской области. По результатам соревнований финалисты получили дипломы, ребята, занявшие призовые места - медали, а победитель - кубок турнира.
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