В Пензу на турнир по плаванию съехались спортсмены из 15 регионов страны

В Пензе стартовали открытые областные соревнования (0+) по плаванию под эгидой детской лиги плаванья «Поволжье». Организаторы турнира вновь приготовили для ребят настоящий спортивный праздник.

29 команд и 530 юных спортсменов. Они представляют 25 городов страны и 15 регионов. Пловец из сборной Волгограда, 13-летний Александр Кислов, остался не очень доволен своей первой 100-метровкой на турнире, но сохранил волю к победе.

«Не хватило сил, но еще не все потеряно, впереди - пять дистанция, так что не сдаюсь, буду продолжать бороться», - сказал он.

Баттерфляй, брасс, вольный стиль и другие стили плавания на дистанциях от 25 до 100 метров. Разнообразие дисциплин позволяет заявить о себе максимальному количеству юных пловцов.

«21 старт за год. Думаю, что для детей это огромная возможность для роста. Благодаря этому они могут привыкать к соперничеству, научиться справляться с трудностями», - отметила мастер спорта международного класса по плаванию Виктория Андреева.

В Пензе под эгидой детской лиги плавания «Поволжье» турнир проходит в четвертый раз. Уже сложилось, что в течение сезона дети соревнуются на короткой воде, длина дорожек в бассейне - 25 метров.

«С каждым годом заявляются все больше участников, это не может не радовать, область становится популярной», - сказал председатель правления детской лиги плавания «Поволжье» Дмитрий Беляков.

Открытый кубок Пензенской области по плаванию состоит из четырех этапов. И принимать участников соревнований Пенза будет каждый месяц вплоть до нового года.