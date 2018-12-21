В Пензу на турнир по плаванию приехали команды из Франции и Израиля

В пензенском дворце спорта «Буртасы» стартовал межрегиональный турнир по плаванию на призы детской лиги «Поволжье» (0+). Его участниками стали свыше 1000 спортсменов.

В 2018 году на традиционные состязания заявилось рекордное количество участников из 24 регионов страны. Кроме того, впервые на дорожки турнира выйдут команды из Франции и Израиля.

«Мы приехали сюда по нескольким причинам. Во-первых, потому что у нас очень мало международных стартов, приходится «обкатывать» детей, чтобы они получили опыт. Во-вторых, чтобы познакомились со спортсменами из других стран», - рассказал директор плавательного клуба из Израиля Олег Козак.

В течение трех дней юноши и девушки 2002-2009 годов рождения разыграют более 100 комплектов наград. Спортсмены выявят сильнейших как на коротких, так и на длинных дистанциях.

«Декабрьские соревнования, как всегда, являются итогом года, поэтому предусмотрено, что дети, в основном, плывут длинные дистанции, - 400, 800 и 1500 метров вольным стилем», - сказал председатель правления детской лиги плавания «Поволжье» Дмитрий Беляков.

Детская лига плавания проводит соревнования в виде праздника. В программе - дискотека с вручением призов. Кроме того, участников ждет новогоднее представление в Центре культуры и досуга (0+).