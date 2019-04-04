В Пензу на театральный фестиваль приедут артисты из Грузии и Германии

8 апреля в Пензенской области стартует восьмой международный театральный фестиваль «Золотая провинция» (12+). В программе - 23 спектакля, в том числе - от артистов из Санкт-Петербурга, Перми, Москвы, Кургана, Пензы и Заречного. Кроме отечественных театральных коллективов, свои работы представят труппы из Германии и Грузии.

Каждый житель региона уже через несколько дней сможет окунуться с головой в театральное искусство. На сценах Пензы, Кузнецка и Заречного состоится театральный фестиваль «Золотая провинция». В 2019 году его впервые поддерживают на областном уровне.

«Увеличилось количество площадок и участников, причем как театров, так и самих артистов-исполнителей. Есть возможность показать благотворительные спектакли», - сказала министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова.

Программа фестиваля удивит даже требовательного и искушенного зрителя. Там и моноспектакли, и современная пьеса, драматургия. Это давно уже не пилотный проект, фестиваль готов к изменениям, к встрече с другими театральными традициями. В 2019-м знакомить со своими обычаями будет труппа из Грузии.

«Театр из Грузии привезет спектакль Мартина Макдонаха «Сироты» (12+), они не изменят ирландский настрой, но все-таки сыграют с грузинской перчинкой», - рассказала художественный руководитель фестиваля Наталья Тескина.

От классики до современности, организаторы обещают, что спектакли не оставят никого равнодушными. Торжественное открытие фестиваля пройдет на главной сцене пензенского областного драматического театра 8 апреля в 19.00 (12+).