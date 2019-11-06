В Пензу на соревнования «Сурская осень» приехали более 200 гимнастов

В пензенских «Буртасах» стартовали всероссийские соревнования по спортивной гимнастике «Сурская осень» (0+). На традиционные ежегодные состязания заявилось рекордное количество участников из Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Мордовии, Удмуртии, Башкирии, Ростовской и Самарской областей.

Традиционные состязания «Сурская осень» - это своего рода отборочный этап на первенство страны. На домашнем турнире Пензенская область представлена самым многочисленным составом - свыше 30 воспитанников.

«Мы выставляем практически всех спортсменов, чтобы проверить, в какой они форме находятся и дать им возможность отобраться на первенство России, которое пройдет через неделю (0+)», - рассказал старший тренер сборной Пензенской области по спортивной гимнастике Алексей Мамонов.

В 2019 году на «Сурскую осень» заявилось около 200 спортсменов из более чем десяти регионов страны. Фаворитами традиционно выступают атлеты из Москвы, Санкт-Петербурга и Пензы. Сильнейших будут выявлять в личном многоборье и отдельных дисциплинах.

«Соревнования продлятся три дня. В первый будут отбираться спортсмены на отдельные виды. Нужно выполнить упражнения на шести снарядах, кто это сделает, будет выступать два дня, по результатам которых выберут лучшего в многоборье среди юниоров. Они разделены на две группы - кандидаты в мастера спорта и мастера спорта», - объяснил судья соревнований Юрий Миронов.

Участники будут вести борьбу за медали в трех возрастных категориях. Финалы пройдут 8 ноября.