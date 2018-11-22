В Пензу на соревнования съехались около 200 гимнастов со всей страны

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22 ноября 2018, 19:33Спорт
В «Буртасах» стартовали всероссийские соревнования по спортивной гимнастике (0+). В турнире принимают участие порядка 200 участниц со всей страны.
Ошибки исключены. Каждая, даже небольшая помарка может сыграть роковую роль и лишить желанного места в национальной сборной. Важность всероссийских состязаний спортивных организаций сложно переоценить.
«Эти соревнования дают возможность посмотреть весь резерв. Дать напутствие на дальнейшую работу, стимулировать детей на будущие успехи и повышение мастерства», - сказала старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Ольга Булгакова.
Пенза уже не первый год становится площадкой для проведения крупных соревнований по спортивной гимнастике. В этот раз дворец спорта «Буртасы» принимает в своих стенах около 200 участниц со всей страны. За медали турнира борются девушки 11-12 лет и юниорки от 13 до 15 лет.
«Здесь очень много сильных девочек, они все мои конкурентки, надеюсь, что выполню программу чисто, и будет возможность достойно посоревноваться», - рассказала участница соревнований Екатерина Зяблова (Воронеж).
Состязания проходят по программам мастеров спорта, кандидатов в мастера спорта и первого разряда в личном и командном первенстве, а также в отдельных видах. Победителей определят по сумме выступлений за два дня.
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