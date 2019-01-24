В Пензу на соревнования съедутся лучшие гимнасты ПФО

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24 января 2019, 17:37Спорт
С 30 января по 1 февраля во дворце спорта «Буртасы» пройдет чемпионат Приволжского федерального округа по спортивной гимнастике (0+).
В соревнованиях примут участие гимнасты 2001 года рождения и старше и гимнастки 2003 г.р. и старше, которые выступают по программе мастеров спорта. По итогам сформируют сборную команду для участия в чемпионате России, сообщили в пресс-центре облправительства.
Кроме пензенских гимнастов, в соревнованиях примут участие спортсмены из Татарстана, Башкортостана, Мордовии, Удмуртии, Чувашии, Нижегородской, Самарской и Ульяновской областей, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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