В Пензу на соревнования съедутся лучшие гимнасты ПФО

С 30 января по 1 февраля во дворце спорта «Буртасы» пройдет чемпионат Приволжского федерального округа по спортивной гимнастике (0+).

В соревнованиях примут участие гимнасты 2001 года рождения и старше и гимнастки 2003 г.р. и старше, которые выступают по программе мастеров спорта. По итогам сформируют сборную команду для участия в чемпионате России, сообщили в пресс-центре облправительства.

Кроме пензенских гимнастов, в соревнованиях примут участие спортсмены из Татарстана, Башкортостана, Мордовии, Удмуртии, Чувашии, Нижегородской, Самарской и Ульяновской областей, пишет ИА «Пенза-Пресс».