В Пензу на соревнования приедут казаки со всей России

В Пензе пройдут Всероссийские соревнования по рубке шашкой с коня (0+).

В соревнованиях примут участие команды из Пензы, Москвы и Московской области, Нижнего Новгорода, Ульяновска, Волгограда, Ставрополя, Саратова, Брянска, Воронежа, Смоленска, Челябинска, республик Татарстан и Башкирии - всего более 80 участников. Призовой фонд соревнований составит 180 тысяч рублей, сообщает пресс-центр регионального правительства.

Торжественное открытие соревнований состоится 25 августа в 12.00 на ипподроме села Засечное, пишет ИА «Пенза-Пресс».