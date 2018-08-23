23 августа 2018, 17:37Спорт

В Пензу на соревнования приедут казаки со всей России

В Пензе пройдут Всероссийские соревнования по рубке шашкой с коня (0+).

В соревнованиях примут участие команды из Пензы, Москвы и Московской области, Нижнего Новгорода, Ульяновска, Волгограда, Ставрополя, Саратова, Брянска, Воронежа, Смоленска, Челябинска, республик Татарстан и Башкирии - всего более 80 участников. Призовой фонд соревнований составит 180 тысяч рублей, сообщает пресс-центр регионального правительства.

Торжественное открытие соревнований состоится 25 августа в 12.00 на ипподроме села Засечное, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Спорт
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