11 апреля 2019, 17:39Спорт

В Пензу на соревнования приедут 300 гимнасток

В Пензе во дворце спорта «Буртасы» с 15 по 17 апреля пройдут Всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Сурская весна» (0+).

Спортсмены будут бороться за победу в индивидуальной программе и групповых упражнениях. В первой категории выступать девушки 2004-2013 годов рождения, а во второй - 2009-2013 годов рождения. Помимо этого, в турнире примут участие команды, выступающие по программам матеров спорта, кандидатов в мастера спорта.

Как сообщили в пресс-службе областного минспорта, всего на соревнования приедут 300 девушек, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Спорт
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