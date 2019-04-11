В Пензу на соревнования приедут 300 гимнасток

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
11 апреля 2019, 17:39Спорт
В Пензе во дворце спорта «Буртасы» с 15 по 17 апреля пройдут Всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Сурская весна» (0+).
Спортсмены будут бороться за победу в индивидуальной программе и групповых упражнениях. В первой категории выступать девушки 2004-2013 годов рождения, а во второй - 2009-2013 годов рождения. Помимо этого, в турнире примут участие команды, выступающие по программам матеров спорта, кандидатов в мастера спорта.
Как сообщили в пресс-службе областного минспорта, всего на соревнования приедут 300 девушек, пишет ИА «Пенза-Пресс».
11 апреля 2019, 17:58Известная пензенская артистка станет одним из чтецов «Тотального диктанта»
11 апреля 2019, 17:39В Пензу на соревнования приедут 300 гимнасток
11 апреля 2019, 17:08Пензячка из-за доверчивости будет отдыхать не в Ялте, а дома
11 апреля 2019, 16:38Жительницу Земетчино арестовали за уклонение от обязательных работ
11 апреля 2019, 16:07Пензенским школьникам расскажут об учебе в Самарском медуниверситете
11 апреля 2019, 15:37Чудом избежали аварии. Пользователи восхищены реакцией пензенской автоледи
11 апреля 2019, 15:06В Лермонтовке открылась выставка к 80-летию Пензенской области
11 апреля 2019, 14:36Суд не дал мэрии отобрать муниципальную квартиру у пензячки