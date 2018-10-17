В Пензу на SECOTHON’2018 приедет эксперт из Сколково

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17 октября 2018, 15:37Общество
В Пензе с 19 по 21 октября пройдет межрегиональный SECOTHON’2018 (16+).
В мероприятии примут участие около 150 человек. Они разработают и представят прототипы своих проектов, сообщает пресс-служба регионального минпрома.
На SECOTHON’2018 приедет директор открытого университета «Сколково» Екатерина Морозова. Она выступит на открытии и станет ментором, который будет консультировать участников по вопросам коммерциализации проектов и грамотного ведения бизнеса.
Мероприятие пройдет на базе роллердрома «Олимпийский», пишет ИА «Пенза-Пресс».
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