В Пензу на SECOTHON’2018 приедет эксперт из Сколково

В Пензе с 19 по 21 октября пройдет межрегиональный SECOTHON’2018 (16+).

В мероприятии примут участие около 150 человек. Они разработают и представят прототипы своих проектов, сообщает пресс-служба регионального минпрома.

На SECOTHON’2018 приедет директор открытого университета «Сколково» Екатерина Морозова. Она выступит на открытии и станет ментором, который будет консультировать участников по вопросам коммерциализации проектов и грамотного ведения бизнеса.

Мероприятие пройдет на базе роллердрома «Олимпийский», пишет ИА «Пенза-Пресс».