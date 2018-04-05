05 апреля 2018, 16:38Культура

В Пензу на премьеру своей пьесы приедет писатель Юрий Поляков

В Пензу 10 апреля на премьеру спектакля «Золото. Любовь. Революция» (16+) приедет знаменитый писатель Юрий Поляков.

Новая пьеса Юрия Полякова называется «Золото партии», но с согласия автора она выходит под названием «Золото. Любовь. Революция». Показы состоятся 10 и 15 апреля, сообщили в пресс-службе областного драмтеатра.

Это не первая работа, которую автор передал пензенскому театру. В 2013 году Юрий Поляков приезжал на премьерный спектакль «Как боги» (16+), сыгранный по его пьесе.

В ведомстве отметили, что во время своего визита в Пензу писатель, возможно, найдет время для встречи с читателями и журналистами, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Культура
просмотров 99
Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
Поделиться:
Источник фотографии: Скриншот - www.youtube.com/watch?v=kV8hwPBR1CY&index=2&list=PL7vtJKTsnEkpTA1efWXB0rIipjkisRSMt

Новости по теме:

Социальные комментарии Cackle
ДРУГИЕ НОВОСТИ