20 ноября 2017, 17:03Общество В Пензу на открытие Свердловского моста приедет Михаил Бабич Во вторник, 21 ноября, состоится торжественное открытие Свердловского моста после капитального ремонта.

В мероприятии примут участие полномочный представитель президента в ПФО Михаил Бабич и министр транспорта России Максим Соколов, сообщает пресс-центр полпреда. Также они посетят объекты, на которых ведут работы в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».

Затем делегация направится в Саранск, где проинспектируют строительство транспортных объектов в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу-2018, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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Источник фотографии: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_provel_obezd_gorodskikh_territoriy11/

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