В Пензу на открытие Свердловского моста приедет Михаил Бабич

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20 ноября 2017, 17:03Общество
Во вторник, 21 ноября, состоится торжественное открытие Свердловского моста после капитального ремонта.
В мероприятии примут участие полномочный представитель президента в ПФО Михаил Бабич и министр транспорта России Максим Соколов, сообщает пресс-центр полпреда. Также они посетят объекты, на которых ведут работы в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».
Затем делегация направится в Саранск, где проинспектируют строительство транспортных объектов в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу-2018, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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