В Пензу на открытие спартакиады молодежи приедет 5sta Family

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19 июля 2018, 16:36Спорт
В Пензе 21 июля состоится торжественное открытие летней Спартакиады молодежи России.
На открытии будет российская поп-группа 5sta Family, которая покажет выступление с элементами светового шоу.
Спартакиада проходит в 13 регионах страны, которые принимают соревнования по 42 видам спорта: Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Адыгее, Татарстане, Удмуртии, Чувашии, а также Воронежской, Новгородской, Саратовской, Тульской, Челябинской и Пензенской областях, сообщает пресс-служба регионального минспорта.
В Пензе пройдут состязания по бадминтону, баскетболу, велоспорту BMX, водному поло, волейболу и пляжному волейболу, гандболу, настольному теннису, плаванию, прыжкам в воду, регби, синхронному плаванию, спортивной и художественной гимнастике, теннису, триатлону, фехтованию, футболу и шахматам.
Открытие состоится во дворце спорта «Буртасы» в 16.00.
Возрастные ограничения - 0+.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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