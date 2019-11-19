В Пензу на конкурс профмастерства приехали 69 педагогов со всей страны

В Пензе проходит всероссийский конкурс профессионального мастерства работников дополнительного образования «Сердце отдаю детям-2019». Это финальный этап, на который в город приехали 69 учителей со всей России. Кроме привычных педагогов творческих и спортивных направлений, это еще и, например, наставники, которые учат детей быть лидерами в любой ситуации. Победителей конкурса определят 21 ноября (0+).

Финал участников - это путь к заветному хрустальному ключу, признанию и знаку того, что победитель способен подобрать ключ к любому детскому сердцу. В 2018 году конкурс выиграла пензячка, педагог словесного мастерства Алена Жукова. Именно она привезла этот конкурс в область. Ее последователи - трое местных педагогов технической, социально-педагогической и сферы наставничества.

«Работаю педагогом шесть лет. Благодаря должности очень много путешествовал с мастер-классами, ездил в международные лагеря. Могу сказать, что мое призвание открыло мне огромный мир, очень горжусь этим», - рассказал педагог-организатор центра образования и профессиональной ориентации Заречного, участник конкурса Павел Немков.

О том, насколько изменилось дополнительное образование, можно судить уже по тому, насколько педагоги разные. На конкурсе - не только привычные учителя музыки, танцев, но даже, например, журналистики. Дарья Боковая из Ярославля учит этой дисциплине детей. Она уже два раза сопровождала на конкурсе участников от своего города, но решила поучаствовать сама, только когда узнала, что финал пройдет в Пензе. Именно в наш город она приехала в первую командировку в своей жизни.

«Иногда ребята приходят просто попить чай, обсудить что-то. Приехала сюда с пониманием того, что каждый день отдаю детям сердце, потому что осознаю, что им нужна любовь», - сказала она.

Совершенствовать базу для дополнительного образования - это сейчас, говорят члены жюри, задача федерального уровня. Сейчас по всей стране открываются центры развития одаренных детей и кванториумы.

«В 2018 году мы реализуем федеральный проект, в котором ключевая роль отводится именно системе дополнительного образования. Главная цель - чтобы оно было доступно каждому ребенку, вне зависимости от места его проживания», - рассказала начальник отдела департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и летнего отдыха Министерства просвещения Российской Федереации Елена Сереброва.

О том, насколько успешна в дополнительном образовании Пенза, говорит тот факт, что за всю историю конкурса местные педагоги становились его победителями семь раз.

«В Пензенской области дополнительное образование подрастающих поколений является одним из приоритетных направлений развития региональной системы образования. Наши педагоги приобщают детей к здоровому образу жизни и раскрывают их творческий потенциал», - отметил губернатор.

Педагогам предстоит показать уровень своего таланта, опыта и знаний на практике. Итоги финала всероссийского конкурса подведут в Пензе 21 ноября.