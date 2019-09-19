В Пензу на конференцию приехали более 500 российских онкологов

В Пензе 19 сентября стартовала научно-практическая конференция «Актуальные вопросы онкологии». Мероприятие проходит на базе библиотеки им. Лермонтова. В нем принимает участие председатель областного ЗакСобрания Валерий Лидин.

На форум для обмена опытом и совместной выработки первоочередных мер по лечению приехали более 500 российских специалистов из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и других городов. Гости ознакомились с выставкой новейшего медоборудования, лекарств и новинок специализированной литературы, сообщает пресс-служба областного ЗакСобра.

Открыл пленарное заседание Валерий Лидин. Он поприветствовал онкологов от имени губернатора и депутатов и пожелал им плодотворной работы. По его словам, злокачественные новообразования наносят колоссальный урон социально-экономическому и демографическому развитию страны, поражая активных членов общества.

«Только комплексные меры помогут выстроить всю цепочку: от ранней диагностики до своевременного эффективного лечения. Сегодня все прекрасно понимают, что без успехов в борьбе с онкологией не достичь устойчивого естественного роста численности населения, мы не сможем повысить продолжительность жизни, обеспечить рост реальных доходов и пенсий граждан, а также снизить уровень бедности. Благодаря развитию медицинской науки, современной диагностики, применению новейших методов рак поддается лечению. Индикаторы качества онкологической службы вселяют оптимизм. Следовательно, врачи дарят людям надежду на преодоление онкологии. Это важно для нашего общества, для будущего регионов и страны в целом», - подчеркнул Валерий Лидин, пишет ИА «Пенза-Пресс».