07 июня 2017, 14:19Культура В Пензу на гастроли приехал театр из Ярославля В рамках проекта «Большие гастроли» в Пензу приехал российский государственный театр имени Волкова. За три дня ярославский коллектив представит на суд зрителей четыре спектакля, один из которых - детский. Первой в областном драматическом театре давали постановку «Зеленая зона» (16+).

Спектаклем «Зеленая зона» начались гастроли российского государственного академического театра имени Волкова. Последний раз ярославская труппа была в городе на Суре 24 года назад. Напомнить о себе пензенскому зрителю коллектив решил постановкой о жизни в бараке в 50-е годы. Герои пьесы так давно живут вместе, что стали одной семьей. В один прекрасный день они узнают, что скоро их переселят в новую пятиэтажку.

«Человеческая история, про людей. Сегодня она очень воспринимается, особенно людьми старшего поколения, с большим пониманием и сопричастностью к тому, что происходит в спектакле», - сказал актер российского государственного академического театра им. Волкова Владимир Майзингер.

Ярославский театр приехал в Пензу в рамках некоммерческого проекта «Большие гастроли». В 2014 году Министерство культуры России учредило федеральный Центр поддержки гастрольной деятельности, после чего у многих жителей страны появилась возможность увидеть лучшие спектакли ведущих театров России.



«Россия большая, не все могут приехать в Москву, Питер. Появилась такая возможность, чтобы московские, санкт-петербургские, тот же театр из Ярославля посмотрела вся Россия. Происходит расширение культурного пространства», - рассказал художественный руководитель Пензенского областного драматического театра Сергей Казаков.

В 2017 году в «Больших гастролях» принимает участие 51 регион и 30 театров, состоится более 300 показов спектаклей по всей стране. География широка - от Калининграда до Владивостока, от Севастополя до Петропавловска-Камчатского.

«Наша программа позволяет вернуть доброе имя слову «гастроли», которое за многие годы было скомпрометировано, в том числе - недобросовестной антрепризой, и приобрело несколько ироничный оттенок. Действительно, в рамках нашей программы к вам приезжает театр, во-первых, с проверенным репертуаром, во-вторых, спектакли идут ровно в том виде, в каком они идут на родной сцене», - пояснила руководитель отдела по связям с общественностью федерального Центра поддержки гастрольной деятельности Министерства культуры РФ Ольга Андрейкина.



Город на Суре принимает участие в проекте в третий раз. Благодаря этому местный зритель может оценить интересные постановки. Спектакли пензенского драматического театра во время «Больших гастролей» не покажут, однако в будущем это может измениться.

«На мой взгляд, было бы неплохо, пользуясь случаем, после пресс-конференции рассмотреть вопрос - чтобы мы с федеральным центром заключили некое соглашение о том, чтобы пензенский театр тоже участвовал в этом проекте», - отметил заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

Помимо «Зеленой зоны» (16+) ярославский театр на суд зрителей представит спектакль по одной из культовых книг советской интеллигенции - «Москва - Петушки» (18+) Венедикта Ерофеева и комедию «Две смешные истории о любви» (12+). В основе спектакля два чеховских водевиля - «Медведь» (12+) и «Предложение» (12+). Для детей актеры из Ярославля покажут музыкальную сказку «Иван Царевич» (6+).

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